Trevisani: "Modric è un giocatore surrealmente forte. Uno che fa un altro sport rispetto agli altri"

Intervenuto sulle frequenze di Radio Serie A, il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani ha parlato di Luka Modric, attualmente impegnato negli States con il Real Madrid per il Mondiale per Club e prossimo a diventare un nuovo calciatore del Milan:

"Modric è un giocatore surrealmente forte. Uno che fa un altro sport rispetto agli altri. Il problema è capire in che condizione è, in che condizioni arriva e come verrà gestito. Io lo immagino in un ruolo alla Altafini, lo immagino che il Milan va in vantaggio, entra nell'ultima mezz'ora e si va alla grande. Non può fare 45 partite da 90 minuti, questo è poco ma sicuro. Neanche un campionato meno complicato, che poi non è vero perché a livello di ritmo il campionato italiano è più complicato della Liga spagnola. Andrà gestito, ma è chiaro che il messaggio dall'esterno che passa è che tu perdi il 26enne marziano che c'è in quella strada, che va al City, e arriva il marziano di 39 anni".