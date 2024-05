Trevisani su Fonseca: "Un Pioli portoghese ma preferisco Pioli: il Milan non farà due secondi posti e un primo posto nei prossimi quattro anni"

Nel corso della format Fontana di Trevi nella trasmissione di Cronache di Spogliatoio, il noto telecronista Riccardo Trevisani si è espresso su Paulo Fonseca, allenatore portoghese che è destinato a sedersi sulla panchina del Milan come erede di Stefano Pioli. Il commento del giornalista è partito dall'esperienza che il tecnico lusitano ha avuto qualche anno fa in Serie A con la Roma, un'avventura di due stagioni che non ha portato a grandi risultati. Trevisani infatti non promuove in pieno la scelta rossonera.

Le parole di Riccardo Trevisani su Paulo Fonseca: "Sarò brevissimo: Fonseca non ha fatto peggio di Mourinho ma non ha fatto neanche meglio e ha avuto molto più tempo a disposizione dei quattro mesi che ha avuto oggi De Rossi. E' un allenatore piuttosto sfortunato e pacchiano nelle cose che fa, penso ai sei cambi con lo Spezia, una figura da cioccolataio che meritava miglior sorte. E' riuscito a prendere gol dall'Aston Villa, quando era qualificato in per le semifinali di Conference, all'ottantottesimo; e che è riuscito a prendere gol per non riuscire ad andare in Champions League diretto dal Nizza, in casa, quando stava vincendo all'ultimo minuto. Fonseca per me è peggio di Pioli, una sorta di Pioli portoghese ma preferisco Pioli. Nei prossimi quattro anni il Milan non farà due secondi posti e un primo posto: lo garantisco, lo metto per iscritto".