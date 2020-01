Trevisani sul modulo: "Toglierei Suso e metterei le due punte"

Riccardo Trevisani, durante il suo intervento ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di come farebbe giocare il Milan. Ecco le dichiarazioni del commentatore: "Io toglierei il tridente, toglierei Suso e metterei le due punte con un trequartista dietro di loro perché penso che Ibrahimovic e Leão possano dare di più con un trequartista che il solo Ibrahimovic con Suso e Calhanoglu larghi. Sembra una cattiveria nei suoi confronti, ma è quello che il campo dice da mesi, perché Suso sta giocando male da mesi. L'altro giorno quando è entrato Ibrahimovic io ho visto Suso terrorizzato in campo da quel momento in poi".