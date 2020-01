Trevisani: "Suso non giocherebbe in nessuna delle grandi squadre"

Intervenuto su Sky Sport 24, il noto telecronista Riccardo Trevisani ha parlato così di Suso: "Suso è la fotografia del Milan. Il Milan che dipende da Suso, dipende da un giocatore forte ma da media-alta classifica. Suso non giocherebbe in nessuna delle grandi squadre perché è un giocatore normale che non ti cambia una squadra da Champions League. Non giocherebbe nella Juventus, nell'Inter, nella Roma, nella Lazio, nel Napoli e nell'Atlanta. Ilicic è 3 categorie più su di Suso. Non c'è margine per vedere un Milan Suso-dipendente".