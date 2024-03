Trevisani: "Voglio chiedere scusa a Daniel Maldini. Sono sicuro abbia più talento di quello pensavo"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', Riccardo Trevisani ha parlato dell'ottimo rendimento che Daniel Maldini, giocatore ancora di proprietà del Milan, sta avendo in quel di Monza nell'ultimo periodo. Il giornalista, sicuramente non il primo tifoso del figlio d'arte, nel suo intervento durante la trasmissione ha compiuto un enorme passo indietro rispetto alla sua convinzione riconoscendo il talento del classe 2003. Queste le sue dichiarazioni.

"Voglio chiedere scusa a Daniel Maldini. Perché il cognome Maldini ha portato tantissime persone, fra cui me, a giudicarlo inadeguato al 'pronti e via'. Cesare era un fenomeno, Paolo il difensore più forte della storia, e quindi lui lo vedi che col Milan non riesce, al Milan forse non riesce perché ci sono le famose categorie, ma Daniel Maldini è un giocatore di Serie A. Io pensavo quando ha fatto le prime cose a Spezia fosse un giocatore perfetto per la Serie B, e mi ero già scusato, ma ora mi sto riscusando, perché prima mi sembrava essere un giocatore forte per la Serie B, ora mi sembra un giocatore che può fare la Serie A e la può fare con un grande talento, e mi piacerebbe come ho fatto io, con grande colpevole ritardo, facesse la stessa cosa chiunque lo giudichi. Non pensasse a nipote di Cesare figlio di Paolo, giudicasse il trequartista maglia 27 del Monza. Io vedo un giocatore di pallone capace. Non so dove porterà questa capacità, ma sono sicuro abbia più talento di quello pensavo".