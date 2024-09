Tripletta per Esposito, in gol anche Bove: l'Italia U21 asfalta San Marino 7 a 0

Rotondissimo successo per l'Italia Under 21, che si sbarazza con un 7-0 dei pari età di San Marino nel match di qualificazione agli Europei di categoria. Grande protagonista del match Francesco Pio Esposito, attaccante in prestito allo Spezia dall'Inter. A segno anche Bove della Fiorentina e Raimondo, giovane attaccante che il Bologna ha mandato a maturare in prestito al Venezia. Meno felici, specie per Roma ed Empoli, le news relative agli infortuni di Baldanzi e Fazzini, per i quali si attendono adesso esami più approfonditi nel corso delle prossime ore.

ITALIA U21 - SAN MARINO U21 7-0

35' Bove; 38' aut. Matteoni; 58', 76', 78' e 91' Esposito; 82' Raimondo