La Turchia di Gunes, alla Vodafone Arena di Istanbul, non è andata oltre al 3-3 nell'amichevole contro la Croazia del ct Dalic. In gol, per i padroni di casa, Tosun (su rigore), Turuc e Under. Per i biancorossi, invece, Budimir, Pasalic e Brekalo. Da sottolineare la permanenza in panchina, per tutta la partita, del rossonero Hakan Calhanoglu.