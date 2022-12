Tutte le decisioni prese dalla FIFA: nuovi calendari per le Nazionali, Mondiale per club in Marocco

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Consiglio FIFA si è riunito oggi, a due giorni dalla finale della Coppa del Mondo che si disputerà a Doha, in Qatar. Un Mondiale che il presidente della FIFA Gianni Infantino ha definito il "migliore di sempre", un mese in cui "il calcio ha rafforzato il suo potere di coesione unico, unendo il mondo in uno spirito di pace e di amicizia”. Nell'incontro sono state adottate una serie di decisioni fondamentali per il futuro del calcio; per quanto riguarda il calcio maschile, a giugno 2025 inizierà una nuova FIFA Club World Cup ampliata a 32 squadre (dopo il rinvio del torneo originale a 24 squadre previsto per il 2021) e si svolgerà ogni quattro anni.

Partite tra Nazionali e Mondiale per Club 2022 - Nel corso del Consiglio sono state approvate alcune importanti modifiche al calendario delle partite internazionali. A partire dal 2025 sarà inclusa una finestra con quattro partite da disputare tra fine settembre e inizio ottobre, in sostituzione delle attuali due finestre separate di settembre e ottobre, mentre le altre finestre (novembre, marzo e giugno) resteranno invariate. Al fine di aumentare le possibilità per le squadre di diverse confederazioni di affrontarsi, La FIFA lancerà tornei amichevoli, tra cui il "FIFA World Series", che si terranno nella finestra di marzo negli anni pari. La decisione sui Paesi che ospiteranno la Coppa del Mondo del 2030 invece verrà presa nel 2024, con il regolamento per la presentazione delle candidature che sarà pubblicato all'inizio del prossimo anno.

Il Consiglio FIFA ha inoltre designato la Federcalcio marocchina come sede della FIFA Club World Cup 2022, che si svolgerà dall'1 all'11 febbraio 2023.