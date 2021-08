Tuttosport: "A Rebic manca soltanto il gol. Tomori, assist da urlo"

Tuttosport, nell'edizione odierna, ha analizzato il match dei rossoneri contro il Panathinaikos. Tra i promossi ci sono Giroud, autore di una doppietta, Rebic, Calabria, Tomori, inventando un assist da urlo per il primo gol di Giroud, e mister Pioli, che ha sacrificato il 4-2-3-1 per passare al 4-4-2. Tra i rimandati Mike Maignan, spettatore non pagante della partita. Bocciati invece Tatarusanu e Tonali.