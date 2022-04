Tuttosport - Bakayoko verso l'addio, occhi puntati su Caqueret

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Secondo quanto riporta Tuttosport, l'ultimo nome caldo di mercato per il Milan potrebbe essere quello del classe 2000 del Lione Maxence Caqueret. Il giovane under 21 francese è titolare nell'Olympique da ormai due stagioni e potrebbe sposarsi con le idee tattiche di Stefano Pioli. I rossoneri seguono la vicenda da vicino: il talento francese, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2023 e ancora non ha rinnovato. Quello che è certo è che con Kessie in partenza e Bakayoko verso l'addio, anche il centrocampo andrà rinforzato nella prossima sessione estiva.