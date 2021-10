Tuttosport: "Bergamo per Pioli  il trampolino che indica che indica la strada"

"Bergamo per Pioli il trampolino che indica che indica la strada", titola il quotidiano Tuttosport dopo il match di domenica. "Dalla sconfitta per 5-0 - si legge - alle vittorie ottenute con merito: l’Atalanta per l’allenatore del Milan è sempre una svolta". Da quando Pioli allena i rossoneri, Bergamo è sempre stata uno snodo fondamentale delle sue stagioni.