Tuttosport: "Chukwueze è pronto a sparigliare le carte"

Samuel Chukwueze è tra i rossoneri più in forma in questo momento e lo ha dimostrato anche giovedì contro la Roma: il suo ingresso in campo ha infatti dato grande vivacità all'attacco milanista, come in occasione della splendida azione personale da cui è nata poi la traversa di Giroud. "Chukwueze è pronto a sparigliare le carte" è il titolo odierno di Tuttosport che spiega che, seppur con un po’ di ritardo rispetto alle aspettative, il nigeriano sembra essere finalmente esploso.

Domani pomeriggio contro il Sassuolo, l'ex Villarreal avrà sicuramente una maglia da titolare sulla fascia destra. Contro la Roma, nel ritorno dei quarti di Europa League, Chukwueze potrebbe essere poi l'arma in più a disposizione di Pioli che potrebbe anche metterlo in campo dall'inizio per un Milan più offensivo visto che deve rimontare lo 0-1 dell'andata.