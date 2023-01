Tuttosport: "Col Toro per riscattarsi: Pobega chiede spazio"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

"Col Toro per riscattarsi: Pobega chiede spazio": titola così stamattina Tuttosport sul giovane centrocampista rossonero che contro la Roma ha segnato il suo primo gol in Serie A con la maglia del Milan. Ora il prodotto del settore giovanile milanista cerca una maglia da titolare domani sera in Coppa Italia contro la sua ex squadra, il Torino, dove ha giocato in prestito nella scorsa stagione.