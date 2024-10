Tuttosport commenta: "Leao contro Lukaku, c'erano una volta i re"

Se si riavvolge il nastro di qualche anno, a Milano la situazione era molto diversa: nel Milan cresceva e si affermava il talento di Rafael Leao che nel 2021/2022 avrebbe portato i rossoneri alla conquista dello Scudetto; nell'Inter ci si affidava quasi totalmente a Romelu Lukaku, che l'anno prima era stato trascinatore. Oggi Leao soffre di una crisi calcistica importante ed è pronto a sedersi in panchina per la terza volta in nove di campionato, non più indispensabile per questo Milan; d'altra pare Lukaku si è lasciato male con l'Inter e dopo un anno alla Roma sta provando a ritrovarsi con la maglia del Napoli.

Questa sera i due ex trascinatori di Milan e Inter si incroceranno, Leao con ancora la volontà e la possibilità di riprendersi il Diavolo, Lukaku con l'esigenza di ricrearsi in un altro contesto. Tuttosport seguendo questo spunto ha titolato: "Leao contro Lukaku, c'erano una volta i re". Nel sottotitolo si legge: "Il portoghese candidato all'ennesima panchina con il Milan. Big Rom in difficoltà nonostante abbia saltato la Nazionale".