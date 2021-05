Tuttosport - Dipendesse solo da Gigio la conferma al Milan sarebbe certa

Donnarumma e la sua famiglia si sono sempre trovati benissimo a Milano. Come riporta Tuttosport, dipendesse unicamente da Gigio la sua permanenza al Milan non sarebbe in discussione. Lui è legatissimo al club rossonero, ma la Juventus è pronta ad approfittare di qualsiasi scricchiolio. E se dovesse rinnovare fino al 2023 con un ingaggio da 8 milioni, i bianconeri non mollerebbero comunque la presa.