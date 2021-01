Tuttosport elogia Elliott: "Proprietà seria, così è rinato il Milan"

Il quotidiano Tuttosport analizza la gestione Elliott, evidenziando gli ottimi risultati ottenuti fin qui. Dopo la fallimentare esperienza cinese - si legge - il fondo ha riportato il Milan a essere qualcosa di molto simile al club di un tempo. È vero, non sono arrivati trofei, ma in casa rossonera si guarda al domani con il giusto ottimismo. Una proprietà, quella americana, seria e capace anche di cambiare i programmi in corso d’opera, capendo al meglio le esigenze della società: la dimostrazione principale sta nella vicenda Pioli-Rangnick. Progetto ma non solo: Elliott ci ha messo anche tanti soldi. In due anni e mezzo, infatti, il fondo della famiglia Singer ha investito circa 650 milioni (e non è finita qui).