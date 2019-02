Tuttosport: "Europa e Cutrone, Toro scatenato"

"Europa e Cutrone, Toro scatenato". Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport in merito alla squadra granata. Il milanista - si legge in prima pagina - chiuso da Piatek s'interroga sul futuro e i il Torino ci pensa. Occhi anche su Petagna per l'attacco della prossima stagione. Intanto per Millico lesione muscolare: sono almeno due i mesi di stop.