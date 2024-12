Tuttosport: "Fonseca: 'Non mi sento a rischio'". Ma il portoghese è obbligato a vincere nella Fatal Verona

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport riporta questa mattina le parole di ieri in conferenza stampa di Paulo Fonseca che ha dichiarato di non sentirsi a rischio esonero nonostante le continue voci che circolano negli ultimi giorni: "Onestamente non mi sento a rischio. È vero, se parliamo di risultati, e vogliamo vedere solo quelli, abbiamo tanto da fare. Ma io guardo oltre ai risultati e la squadra per me è migliorata in tante cose e ci sono margini di ulteriore crescita. Detto ciò, a tutti, me per primo, piacciono i risultati e so che devo averne, il mio sogno continua a essere quello di vincere qui".

Da Casa Milan filtra intatta la fiducia nell’allenatore, ma è evidente che un’eventuale sconfitta stasera contro l'Hellas Verona potrebbe cambiare gli scenari. Il tecnico portoghese è quindi costretto a vincere nella Fatal Verona, un campo che purtroppo non evoca bei ricordi ai tifosi milansti.