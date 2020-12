Tuttosport: "Gazidis e Pioli allungano il Milan"

"Gazidis e Pioli allungano il Milan". Lo scrive il quotidiano Tuttosport parlando dei rossoneri. Per quanto riguarda le questioni societarie, il club è "al lavoro per blindare i big". Da Donnarumma a Calhanoglu, Ibrahimovic e non solo: i rinnovi sono cruciali. Su Pioli, invece, Tuttosport sottolinea: "Covid e infortuni? No problem, ci pensa l’ottimizzatore. Il tecnico ha valorizzato la profondità della rosa, trasformando il turnover in punto di forza e risorsa anche in chiave mercato".