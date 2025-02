Tuttosport: "Gimenez, avanti così sulle orme di Ibra e Ronaldo"

vedi letture

"Gimenez, avanti così sulle orme di Ibra e Ronaldo": titola così questa mattina Tuttosport che esalta l'inizio di avventura al Milan di Santiago Gimenez, autore di un assist e di un gol nelle sue prime due presenze con la maglia rossonera. Il messicano si è presentato alla grande e in via Aldo Rossi sperano che possa ricalcare le orme di altri attaccanti che sono arrivati a Milanello durante il mercato invernale e che hanno fatto ottime cose.

Uno di questi è stato sicuramente Zlatan Ibrahimovic, il cui ritorno al Milan ad inizio 2020 è stato fondamentale per la rinascita della squadra di Pioli con 10 gol in 18 partite. Nel 2007 fu molto importante invece l'arrivo di Ronaldo, il Fenomeno, il quale, egnando 7 reti in 14 incontri di A permise ad Ancelotti di gestire Inzaghi in vista della volata in Champions, culminata con il successo di Atene contro il Liverpool. Non va poi dimenticato neanche l'impatto di Mario Balotelli nel 2013: preso dal Diavolo dal Manchester City, SuperMario fu capace di mettere a segno 12 gol in 13 partite di campionato, vitali per permettere alla squadra di Allegri di arrivare terza e dunque in Champions League.