Tuttosport - Ibra, oggi esami strumentali: si capirà se ci sarà o meno nel derby

Come riporta questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, nella giornata di oggi Zlatan Ibrahimovic si sottoporrà ad alcuni esami strumenti dopo il problema al tendine d'Achille che lo ha costretto ad uscire dal campo ieri sera contro la Juventus dopo 28 minuti. Da questi test si capirà se l'attaccante svedese potrà essere o meno a disposizione di Stefano Pioli per il derby contro l'Inter in programma tra due settimane (week end del 6 febbraio).