Anche Tuttosport si sofferma sulla positività al Covid dell’allenatore rossonero. "Il Covid ha fermato Pioli, ma non fermerà il Milan", titola il quotidiano sportivo torinese. La squadra, infatti, riprenderà a lavorare domani. Il tecnico milanista può saltare la trasferta di Napoli: se non dovesse recuperare sarà sostituito da Murelli, con Ibra ancor più tecnico in campo.