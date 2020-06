Tra i giocatori in uscita nella rosa del Milan potrebbe esserci il nome di Rade Krunic. In questo senso, sull'ex Empoli ci sarebbe il vivo interesse del Torino. Secondo quanto riporta Tuttosport i granata avrebbero sondato il terreno per il 33 rossonero ricevendo, in tutta risposta, la richiesta del Milan: 8 milioni di euro netti. Le parti sono al lavoro.