MilanNews.it

"Il vecchio Milan spinge Pioli&C.: 'Scudetto? Sì'": titola così questa mattina Tuttosport che riporta le parole di alcuni ex rossoneri (Galliani, Ancelotti e Braida) che ieri, in occasione della presentazione del libro di Peppe Di Stefano, hanno spiegato che questo può essere l'anno buono per il Diavolo per tornare a vincere il campionato dopo 11 anni.