Occhi puntati su Rafael Leao, che si gioca la permanenza in rossonero. Lo scrive il quotidiano Tuttosport analizzando la situazione dell'attaccante portoghese. In assenza di Ibrahimovic e in attesa di Giroud e Rebic, toccherà a Rafa guidare l'attacco del Milan nelle prime amichevoli della squadra di Pioli, il quale si aspetta molto da lui.