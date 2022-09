Tuttosport - Milan a RedBird: si guarda al modello Liverpool

MilanNews.it

Il Milan è da ieri ufficialmente di RedBird che per riportare ad altissimi livelli la squadra rossonera punterà su un modello simile a quello del Liverpool, vale a dire costruire una società che punti al successo duraturo producendo alti ricavi. Per farlo, come spiega stamattina Tuttosport, oltre a nuove sponsorizzazioni e alla vendita di diritti tv specializzati negli USA, serivrà in particolare un nuovo stadio di proprietà.