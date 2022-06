Tuttosport - Milan, Adli verrà valutato durante il ritiro estivo

MilanNews.it

Tra i nuovi volti attesi il 4 luglio a Milanello per l'inizio della preparazione estiva ci sarà anche Yacine Adli, giovane centrocampista che ha giocato questa stagione in prestito al Bordeaux (il Milan lo ha acquistato l'estate scorsa). Come riporta Tuttosport, il francese verrà valutato da Stefano Pioli durante il ritiro e poi verrà presa una decisione se tenerlo in rosa e cederlo in prestito per dargli la possibilità di giocare con continuità.