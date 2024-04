Tuttosport - Milan, Chukwueze ha finalmente cambiato marcia. Ma giovedì lascerà il posto in campo a Loftus-Cheek

Dopo essere stato un oggetto misterioso per diversi mesi, Samuel Chukwueze ha finalmente cambiato marcia e ora è diventato una carta importante del mazzo in mano a Stefano Pioli. Il nigeriano è stato tra i migliori in campo ieri nel match contro il Lecce, nel quale ha fatto vedere tante belle giocate come in occasione dell'assist per il primo gol di Pulisic. Giovedì contro la Roma, nella sfida di andata dei quarti di Europa League, l'ex Villarreal lascerà con ogni probabilità il posto in campo a Loftus-Cheek, assente ieri per squalifica, ma potrà essere comunque un'arma importante dalla panchina. Lo riferisce Tuttosport.

Intervistato da Milan TV dopo il 3-0 al Lecce, Stefano Pioli ha parlato così di Chukwueze: "E' cambiata la sua testa. Adesso ha fiducia, è positivo, crede in quello che fa. Conosce meglio quello che deve fare la squadra in campo. E' un giocatore di qualità. Sono molto contento per lui perchè ha passato un momento difficile: dall'esterno sembra tutto e rose fiori ma i ragazzi vivono pressioni importanti. Lui ci ha creduto e ha lavorato tanto e questo fa piacere a me, al club e alla squadra".