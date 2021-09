Tuttosport - Milan, comincia oggi una sette giorni di fuoco e adrenalina

Questa sera, contro la Lazio, prenderà il via una sette giorni di fuoco e adrenalina per il Milan. Lo scrive il quotidiano Tuttosport analizzando i prossimi impegni dei rossoneri, a cominciare da quello di oggi contro la squadra di Sarri. La settimana di Ibra e compagni proseguirà a Liverpool, quindi a Torino per il big match di campionato contro la Juventus. L'esito di queste tre sfide potrebbe già dare un primo segnale sulle ambizioni del Milan, in Italia e in Europa.