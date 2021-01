Andrea Conti è sempre più vicino alla Fiorentina: come riporta Tuttosport questa mattina, l'avventura del terzino, il cui cartellino vale 7 milioni di euro, in maglia rossonera è vicina alla conclusione, con i due club che stanno lavorando sulla formula (il giocatore vuole andare via a titolo definitivo) e sulle modalità di pagamento.