Tuttosport - Milan, dopo-Pioli: in lizza anche Spalletti

Smentita l’ipotesi Rangnick (“Non è il profilo giusto”, ha dichiarato Maldini), restano in lizza altri allenatori per il dopo-Pioli, sempre che il club non decida di proseguire con il tecnico emiliano. Come riporta Tuttosport, dalla lista non si può escludere Luciano Spalletti, già sondato dai rossoneri dopo l’esonero di Marco Giampaolo. Occhio anche a Marcelino, dopo le voci circolate nei giorni scorsi in Spagna.