Tuttosport: "Milan e Inter, sono porte girevoli"

"Milan e Inter, sono porte girevoli". Questo il titolo a pagina 24 e 25 che Tuttosport dedica alle possibili novità in porta nelle due squadre di Milano: "Se non rinnova Donnarumma, Sirigu o Meret. Elliot lavora per non perdere a zero il portiere nel 2021. Se non si trova l'accorso, scontata la cessione in estate. Inter, è già futuro. Radu vuole essere il nuovo Handanovic. Lo sloveno rinnoverà fino al 2022 e avrà il rumeno come vice. Conte lo stime e il suo arrivo sarà uno stimolo pure per il capitano".