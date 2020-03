Tuttosport - Milan, ecco perchè il club non vuole rinnovare il contratto a Bonaventura

L'edizione odierna di Tuttosport spiega questa mattina perchè il Milan non sembra intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza di Giacomo Bonaventura: innanzitutto la questione sarebbe anagrafica in quanto il prossimo 22 agosto Jack compirà infatti 31 anni, dunque un'età che non combacia con gli standard del progetto di Gazidis vuole puntare sui giovani. Ci sarebbe poi anche altri due aspetti da tenere in considerazione: Bonaventura ha subito diversi infortuni nelle ultime stagioni e inoltre il suo agente Mino Raiola non sembra avere rapporti molto buoni con Elliott.