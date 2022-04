Tuttosport - Milan, Elliott potrebbe tenersi una quota di minoranza del club rossonero: ecco perchè

MilanNews.it

Elliott è in trattativa esclusiva per la cessione del Milan ad Investcorp, ma il fondo americano potrebbe decidere di tenere una quota di minoranza del club rossonero in attesa che si sblocchi la questione del nuovo stadio: come spiega Tuttosport, la famiglia Singer venderebbe poi le sue azioni solo dopo la certezza della costruzione del nuovo impianto, così da ottenere una cifra più alta dalla cessione di questa quota.