Tuttosport - Milan, futuro di Hauge ancora da definire. E Leao può partire

In caso di buona offerta, Rafael Leao potrebbe essere ceduto. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che fa il punto sulle strategie di mercato - in entrata e in uscita - del Milan. La permanenza a Milanello dell'attaccante portoghese, dunque, non è così scontata. Così come andrà definito nelle prossime settimane - aggiunge il giornale torinese - il futuro dell'esterno norvegese Jens Petter Hauge.