Tuttosport - Milan, Gabbia rimane. Ballo-Tourè piace al Galatasaray

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mentre il Milan cerca un difensore per questa stagione, l'obiettivo è anche quello di non perdere pezzi: Gabbia è stato tolto dal mercato, considerato utile sia per le liste, sia per le rotazioni. Ballo-Tourè, invece, piace al Galatasaray, ma difficilmente il Milan lo lascerà partire se non davanti a offerte monstre. A riportalo è Tuttosport.