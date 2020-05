Tuttosport - Milan, Ibrahimovic potrebbe saltare cinque gare tra campionato e coppa

Tuttosport ha fatto il punto sull'infortunio di Ibrahimovic elencando, in base all'entità del suo problema fisico, quali potrebbero essere le gare che lo svedese dovrebbe saltare. A causa dell'infortunio al soleo, diagnosticato qualche giorno fa, Ibrahimovic salterà Lecce, Roma, Spal, Lazio e Juventus sia in campionato che in Coppa Italia. Il rientreo potrebbe avvenire in campionato contro il Napoli (11 o 12 luglio) o più verosimilmente a Parma.