Tuttosport - Milan, il progetto riparte dalle vecchie glorie

Il Milan ha ufficializzato ieri quello che ormai si sapeva da giorni, ma le note arrivare nel pomeriggio danno finalmente l’idea della linea intrapresa: il progetto - scrive il quotidiano Tuttosport - riparte dalle vecchie glorie rossonere. Da quando Elliott ha preso in mano il club ha sempre messo in cima i milanisti. La continuità è rappresentata da Maldini, promosso a direttore tecnico. Con lui lavorerà Boban, strappato alla Fifa e richiamato per ricoprire la carica di Chief Football Officer.