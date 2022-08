Tuttosport: "Milan in forma Champions. Che lampi a Marsiglia!"

MilanNews.it

"Milan in forma Champions. Che lampi a Marsiglia!": titola così stamattina Tuttosport all'indomani del successo in amichevole del Diavolo sul campo dei francesi per 2-0 (gol di Messias e Giroud). Bella prestazione dei rossoneri che hanno messo in mostro un ottimo gioco e hanno dimostrato di essere già pronti per l'inizio ufficiale della nuova stagione.