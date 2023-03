Tuttosport - Milan, la speranza è di recuperare Kalulu almeno per il ritorno di Champions contro il Napoli

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Pierre Kalulu, impegnato nei giorni scorsi con la Francia Under 21, ha riportato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Questo infortunio lo terrà sicuramente fuori domenica in campionato contro il Napoli e anche nei successivi impegni contro Empoli, Napoli (andata dei quarti di Champions League) e Bologna. A Milanello, come riporta stamattina Tuttosport, sperano di recuperare il difensore francese almeno per il match di ritorno di Champions in casa degli azzurri di Spalletti in programma il 18 aprile.