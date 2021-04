Tuttosport - Milan, per la fascia destra si guarda sempre a Thauvin

Tra i giocatori in orbita Milan per rinforzare la rosa rossonera, nelle ultime settimane, è stato citato spesso il nome di Florian Thauvin. L'esterno francese, campione del mondo nel 2018, è in scadenza di contratto con il Marsiglia e il giocatore sembrerebbe intenzionato a non rinnovare il proprio contratto. Secondo quanto riporta Tuttosport, i rossoneri starebbero monitirando la situazione nell'ottica di un probabile acquisto sulla fascia destra.