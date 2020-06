Tuttosport - Milan, Pioli non si accontenta del settimo posto e punta la Roma

Secondo quanto riferisce questa mattina Tuttosport, l'obiettivo del Milan è sempre l'Europa, ma Stefano Pioli non si acconterebbe di raggiungerla arrivando al settimo posto: la vittoria di Lecce ha portato grande fiducia in casa rossonera e per questo il tecnico milanista è convinto di poter puntare più alto, magari al quinto posto della Roma, avversario domenica del Diavolo a San Siro.