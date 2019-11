Nel lungo vertice svoltosi ieri a Casa Milan tra i dirigenti rossoneri e il gruppo Raiola, si è parlato anche del futuro di Bonaventura, il cui contratto scadrà nel 2020. Come riporta Tuttosport, le parti, in totale serenità, hanno iniziato a discutere di quelle che sono le intenzioni del Milan per Jack. Ogni discorso, comunque, è stato rimandato ai prossimi appuntamenti.