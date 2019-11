Tra i giocatori accostati al Milan in vista del mercato di gennaio c’è anche Rakitic. Come riporta Tuttosport, il Barcellona lo sta proponendo a diversi club, con una valutazione di 30-35 milioni di euro, a fronte di un ingaggio di quasi 6 milioni netti all’anno. I rossoneri sono alla ricerca di campioni esperti e il croato ha tutti i requisiti. Ma ovviamente non è una pista semplice.