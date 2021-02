Tuttosport - Milan, Rebic e Leao in attacco contro la Stella Rossa. Ibra in panchina

Domani sera contro la Stella Rossa nel match di ritorno dei sedicesimi di Europa League, Zlatan Ibrahimovic non giocherà dal primo minuto, ma partirà dalla panchina: come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, come centravanti giocherà Leao, mentre Rebic troverà spazio come attaccante esterno a sinistra. A completare la trequarti rossonera dovrebbero esserci Castillejo e uno tra Krunic e Calhanoglu.