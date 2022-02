Tuttosport - Milan, Rebic punta alla panchina contro la Lazio

Ante Rebic, che si era fermato a fine gennaio per un problema alla caviglia rimediato in allenamento, si è allenato ieri in gruppo e dovrebbe tornare a disposizione di Stefano Pioli per il match di Coppa Italia di mercoledì contro la Lazio. Come riporta Tuttosport, l'attaccante croato punta alla panchina contro i biancocelesti.