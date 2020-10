Tuttosport - Milan, Rebic salterà sicuramente anche le prossime due partite

Ante Rebic ha ripreso ieri a lavorare sul campo, ma per il suo rientro in partite ufficiali sarà purtroppo necessario aspettare ancora qualche giorno: come riferisce Tuttosport questa mattina, l'attaccante croato, che sta recuperando dalla lussazione al gomito rimediata contro il Crotone, salterà sicuramente le prossime due gare che attendono i rossoneri, cioè quella di domani contro il Celtic e quella di lunedì contro la Roma.