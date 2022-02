Tuttosport - Milan, riflessioni sul futuro di Ibra: il rinnovo è in discussione

Ibrahimovic alza bandiera bianca e salterà (anche) il derby. Un altro stop per il campione svedese, stavolta fermato da una infiammazione al tendine d’Achille. Ad oggi è impossibile stabilire con certezza i tempi di recupero. Di certo Zlatan darà forfait anche in Coppa Italia. L’ennesimo infortunio, scrive Tuttosport, porta a fare delle riflessioni sul futuro di Ibra. Il tempo passa - anche per un fenomeno come lui - e sta presentando il suo conto. Ecco perché Maldini e Massara, quando si siederanno al tavolo delle contrattazioni con il giocatore, non potranno non considerare i tanti problemi fisici che ha avuto. Se ne riparlerà più avanti, ma ora il rinnovo è in discussione.