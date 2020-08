Tuttosport - Milan, settimana prossima possibile incontro con l'agente di Musacchio

Secondo quanto riporta Tuttosport, probabilmente la prossima settimana andrà in scena un incontro tra la dirigenza del Milan e l'agente di Mateo Musacchio, il cui futuro in rossonero è piuttosto incerto. Il giocatore argentino vorrebbe parlare del rinnovo, ma in realtà è più facile che dal club di via Aldo Rossi arrivi la richiesta di portare qualche offerta.