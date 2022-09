Tuttosport - Milan, tre punti di rabbia nel segno di Giroud

MilanNews.it

Non doveva neanche partire titolare, ma ancora una volta Olivier Giroud si ritrova ad essere decisivo per un successo del Milan. In questa occasione, l'attaccante francese diventa il match winner contro la Sampdoria realizzando con freddezza il rigore del 2-1. Come sottolinea Tuttosport, il Milan porta a casa questi tre punti nonostante il secondo tempo in inferiorità numerica dopo l'espulsione di Leao, che inevitabilmente salterà la gara di domenica prossima contro il Napoli.